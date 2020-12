Tramonti, prima della riapertura delle scuole screening su alunni, docenti e personale ATA per ripartire in sicurezza.

Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro in videoconferenza tra il Sindaco Amatruda, l’Assessore all’Istruzione Palladino e i rappresentanti dei genitori e del consiglio d’Istituto.

Motivo dell ‘incontro è stata la richiesta, da parte dei genitori, di conoscere l’intenzione dell’amministrazione su come procedere rispetto alla riapertura della scuola di Tramonti. Il sindaco ha illustrato ai genitori gli attuali dati di contesto del nostro territorio rispetto alla diffusione della pandemia e ha ascoltato gli interventi dei rappresentanti che hanno fatto emergere la richiesta, da parte della maggioranza della popolazione scolastica, la volontà di non riaprire la scuola prima delle festività natalizie.

Sul totale dei genitori, soltanto in pochi chiedevano di riaprire senza però voler usufruire del trasporto scolastico perché ritenuto rischioso.

Il Sindaco ha perciò garantito loro che avrebbe disposto ordinanza di chiusura fino alle prossime festività.

Ha rassicurato i genitori che a gennaio, prima della riapertura, ci sarà uno screening su alunni, docenti e personale ATA per poter far ripartire la scuola in sicurezza. Ha precisato, inoltre, che saranno rispettate tutte le disposizioni,in collaborazione con l’istituzione scolastica, per garantire la massima protezione possibile degli alunni nell’ambiente scolastico.

Pertanto, con l’ordinanza emessa oggi, 5 dicembre, si è disposta la sospensione di tutte le attività didattiche ed educative in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale, comprese le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, con decorrenza dal 09.12.2020 e fino al 22.12.2020.