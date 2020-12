Tramonti, la 23enne Leonia D’Uva diventa agente della Polizia di Stato

Bellissimo risultato per la 23enne Leonia D’Uva che martedì 15 dicembre, a conclusione del corso per allievi agenti ispettori della Polizia di Stato, ha giurato fedeltà alla Repubblica presso l’Istituto per ispettori di Nettuno. Una bella soddisfazione per la giovane Leonia e per i suoi familiari che l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta in questa sua scelta. Ed è proprio agli affetti più cari che Leonia rivolge un bellissimo messaggio: “Volevo ringraziarvi e farvi sapere che per me è un onore essere vostra sorella, non dimenticherò mai tutto quello che avete e che fate per me… Grazie mille per i consigli, anche per le poche sgridate (direi pizzicotti), ma soprattutto grazie per la vostra costante presenza. Avete contribuito alla mia infanzia nei migliori dei modi… è grazie anche a voi per la persona che sono diventata oggi… ho avuto il vostro supporto in ogni momento, avete sperato con me e mi avete dato la giusta forza per il raggiungimento del mio obiettivo… grazie per avermi insegnato a non arrendermi… Volevo ringraziare anche Mischa Cake And Pies Michela Pupatella Vitagliano per la bellissima a buonissima torta…grazie per questa meravigliosa sorpresa. Ringrazio anche Francesco Bono per il SOPPORTO, in questi mesi hai avuto un gran bel coraggio, non ti sei mai arreso e sei sempre stato pronto nel sostenermi. Hai strappato sempre un sorriso, soprattutto nei momenti più difficili, te ne sono riconoscente…”.

La redazione di Positanonews formula i migliori auguri a Leonia per questo nuovo percorso che sarà sicuramente ricco di meritati successi.