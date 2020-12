Tramonti, la 18esima edizione del Concorso dei Presepi in modalità online.

La pandemia ha stravolto le nostre vite senza però spegnere la speranza che continua a vivere in ognuno di noi. Per questo motivo, il Comune di Tramonti propone “La luce del Natale”, concorso presepiale in modalità online.

Torna così anche quest’anno il Concorso dei presepi, seppur con modalità diverse per via della pandemia da Covid-19.

L’Amministrazione comunale, infatti, ha ritenuto di non interrompere un appuntamento così importante per la cittadinanza, che costituisce un momento di rito che mette al centro la famiglia e lo stare insieme.

Come partecipare?

Manda foto e video (max 30 secondi) del tuo presepe, dell’albero di Natale o dell’illuminazione esterna alla mail info@comune.tramonti.sa.it entro il 23 Dicembre.

Per i più piccoli invece il concorso prevede la realizzazione di un disegno che esprima attraverso l’immaginazione tipica dei bambini la magia del Natale.

Una giuria esperta visionerà e valuterà le opere ricevute.

Inoltre, le foto saranno caricate su questa pagina. Quindi, il presepe, l’albero e l’illuminazione esterna che avranno ricevuto più like riceveranno il premio social…

“Chi lavora con le sue mani è un lavoratore.

Chi lavora con le sue mani e la sua testa è un artigiano.

Chi lavora con le sue mani, la sua testa ed il suo cuore è un’artista”