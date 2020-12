Tramonti incendio in serata a un’auto, dopo il camion a Positano questa mattina. Sui due casi si cercano riprese di telecamere. Un incendio che ha sconvolto il borgo di Nocelle nella perla della Costiera amalfitana questa mattina, con il camion di un imprenditore stimato nel trasporto per i muli , completamente avvolto dalle fiamme sviluppatesi fra le 3 e le 4 di notte, poi questa sera dopo le 20 per l’incendio di un’auto smart nella frazione di Cesarano nei pressi della piazza. Un corto circuito? Un incendio doloso? Altra causa? Le domande sono tante per entrambe le circostanze, gli incendi in Costa d’ Amalfi sono abbastanza rari, due in una sola giornata sono un avvenimento, anche se non sono assolutamente collegabili, bisogna capire se vi sono motivazioni alla base di questi incendi o se vi sia solo un problema tecnico da accertare se vi sono le condizioni e acquisire le immagini da parte delle telecamere che oramai si trovano ovunque. A Nocelle Positanonews ha trascorso la mattina cercando di capire cosa fosse successo, in passato ci sono stati dei dispetti, o presunti tali, a chi parcheggiava in posti che magari potevano dare fastidio ad altri, o per altri motivi, ma è inimmaginabile pensare che si possa arrivare ad incendiare un camion. Nel paese tutti hanno sentito verso le 4 di notte le sirene spiegate che venivano da Praiano, con i vigili del fuoco di Maiori , salendo verso Montepertuso, ma abbiamo sentito una decina di persone a Nocelle ed erano tutte all’oscuro dell’episodio che hanno appreso leggendo Positanonews , probabilmente non hanno sentito niente anche perchè il centro abitato è distante dal parcheggio perchè la strada per il borgo che si trova sul Sentiero degli Dei è solo pedonale. Anche il proprietario di un ciclomotore che era posteggiato proprio davanti al camion e che è stato misteriosamente e miracolosamente spostato da ignoti ( almeno a noi ) che lo hanno salvato ed ha approfittato delle telecamere di Positanonews per ringraziare il salvifico intervento. L’incendio è stato talmente devastante che ha addirittura spostato il camion al centro e sicuramente avrebbe travolto anche il ciclomotore . Domani è un altro giorno, vedremo che è successo meglio in futuro, intanto diamo un abbraccio e la nostra solidarietà da chi è stato colpito da questo evento .