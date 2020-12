Tramonti in lutto per la scomparsa di Assunta Amodio, il ricordo del nipote. Lunedì i funerali.

Nel giorno della nascita di Nostro Signore, il cuore generoso di Assunta Amodio ha cessato di battere. Si era trasferita in Piemonte alla fine degli anni ’50 insieme al suo sposo Gaetano Amato e ai figli, per dedicarsi al lavoro e alla sua famiglia. Durante la sua permanenza a Santena il suo amore per la terra nativa non si è mai affievolito. Il suo periodo di ferie lo trascorreva a Figlino insieme alla sorella Filomena che da pochi mesi l’ha preceduta in Paradiso Ciao zia, resterai sempre nei nostri cuori. Tuo nipote Rino

I funerali si terranno nella chiesa Parrocchiale di Santena (TO) lunedì 28 Dicembre alle ore 9.30.