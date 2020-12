Il paese di Tramonti perde una sua figlia nella città di Torino. Tutti i concittadini sono in lutto per la scomparsa di Assunta Amodio che, come tanti del territorio nostrano, vivono in altre parti d’Italia in cerca di fortuna, ma conservano sempre una piccola parte di costiera amalfitana nel proprio cuore.

Alla famiglia Amodio le più sincere condoglianze da parte di Positanonews e la sua redazione.