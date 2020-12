Tramonti: il Covid non ferma gli studenti dell’I.C. Giovanni Pascoli. Gli auguri arrivano in diretta streaming.

L’anno che si sta per chiudere è stato molto difficile soprattutto per i più giovani che hanno visto stravolta la propria quotidianità. Nonostante il Covid-19 abbia costretto gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti, così come quelli di tutta Italia, a rimanere a casa lontani dai banchi di scuola e dai legami con compagni di classe e insegnanti, nel paese collinare non mancherà uno dei momenti più attesi dell’anno: quello degli auguri per le festività natalizie. Domani, 22 dicembre, gli studenti dell’Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti, accompagnati dai ripettivi insegnanti, saranno in diretta streaming per il saluto di fine anno, prima dell’inizio della consueta pausa per celebrare il Santo Natale, l’arrivo del nuovo anno e dell’Epifania. Parteciperanno a questo momento molto sentito la dirigente scolastica Luisa Patrizia Milo, il sindaco di Tramonti Domenico Amatruda e il comandante della locale stazione dei carabinieri il Luogotenente Giorgio Covato. Sarà possibile seguire l’evento in streaming, a partire dalle ore 16.45, scaricando l’app “ictramonti radio” o aggiornandola su Google Play per chi l’avesse già scaricata in passato o in atlernativa dal sito www.ictramonti.edu.it – area web radio.