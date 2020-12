Tramonti, ecco come i cittadini in difficoltà possono richiedere i Buoni Spesa. Il Comune di Tramonti ha disposto l’emissione di “Buoni spesa”, per i soggetti colpiti dalla situazione economica determinatasi per effetto dell’emergenza Covid-19, utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso uno o più esercizi commerciali tra quelli di cui all’elenco pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Tramonti.

All’atto della consegna del “buono spesa” all’esercizio commerciale il beneficiario apporrà data e firma.

La domanda va presentata entro le ore 12,00 del 14.12.2020, utilizzando il modello scaricabile sul sito del Comune, tramite consegna a mano all’ufficio protocollo dalle ore 9,30 alle ore 11,30; a mezzo pec all’indirizzo protocollo.tramonti@asmepec.it

Per ogni necessaria informazione si potrà contattare il numero telefonico dell’Ufficio Affari Generali: 089 856808.

Il Comune effettuerà i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini dell’accesso al beneficio, anche richiedendo la produzione di specifiche attestazioni.