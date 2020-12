Tramonti, domani l’ultimo consiglio comunale del 2020. È convocato per domani, 30 dicembre 2020 alle ore 18.30, presso la Casa Comunale di Tramonti, in Costiera Amalfitana, in sessione ordinaria, l’ultimo consiglio comunale dell’anno 2020, per la trattazione dei seguenti argomenti:

1. Lettura ed approvazione verbali seduta precedente.

2. Linee programmatiche di mandato.

3. Approvazione del piano degli immobili suscettibili di alienazione e/o valorizzazione ai sensi dell’art. 58 del D.L. 112/2008 convertito in legge il 06.08.2008 n. 133.

4. Approvazione programma triennale opere pubbliche 2021/2023 ed elenco annuale 2021.

5. Presa d’atto validazione P.E.F.Ente d’Ambito EDA Salerno. Delibera ARERA n. 443/2019.

6. Approvazione Documento Unico di Programmazione 2021 — 2023. Art. 151 D.lgs. 267/00.

7. Approvazione bilancio di previsione anno 2021- 2023 art 151 del Digs. 267/0.0

8. Approvazione regolamento comunale “Nonno e Nonna Vigile”.

9. Approvazione regolamento comunale di tutela degli animali.