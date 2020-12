Tramonti: di nuovo in giro i truffatori di anziani. Attenzione!

Tramonti (Costiera amalfitana). Attenzione: nuovo post del Comune che mette in allerta: “I Carabinieri ci comunicano di avvertire la popolazione che ci sono truffatori di nuovo all’attacco. Fanno la solita chiamata per la consegna di un pacco per un nipote chiedendo di anticipare i soldi. Non credetegli e chiamate subito il 112“.

Le persone più a rischio sono gli anziani che vivono da soli. Il modus operandi dei farabutti è sempre lo stesso, chiamano per la consegna di un presunto pacco per un figlio o un nipote intascando il pagamento dello stesso e dileguandosi. Le raccomandazioni sono di avvertire gli anziani della possibilità di episodi di questo tipo.