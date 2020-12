Tramonti, altri cinque contagiati e due guariti. Sono a 7 i positivi

Tramonti, Costiera amalfitana . Altri cinque contagiati e due guariti. Sono a 7 i positivi al Coronavirus Covid-19 . Sono 5 i nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nel comune di Tramonti e 2 i guariti con il totale delle persone attualmente positive che sale a 7.

A darne notizia, come di consueto, il comunicato pubblicato sulla pagina istituzionale del comune della Costiera Amalfitana.

“Oggi registriamo 2 nuovi guariti, di cui il nostro concittadino ospedalizzato, al quale auguriamo ogni bene. Riscontriamo, però anche 5 contagi, di cui tre sono cittadini che si sono “ripositivizzati” dopo che l’ultimo tampone era risultato negativo. Questo deve farci capire quanto subdolo sia il Covid. Non è escluso che chi lo abbia già preso dopo essere guarito non possa riprenderlo. Pertanto, il totale dei contagi sul territorio sale a 7, di cui 2 sono sintomatici.

È soprattutto in questo periodo che non dobbiamo abbassare la guardia. Il cenone del 31 dicembre e il pranzo del 1° gennaio vanno fatti con i parenti stretti. È necessario tutelare soprattutto i nostri cari anziani e le persone con patologie pregresse. Vi raccomandiamo caldamente di evitare riunioni con non conviventi perché potrebbero esserci asintomatici non rintracciati.

Nell’augurarvi buone feste vogliamo perciò chiedervi di avere buon senso, di rispettare tutte le norme di rigore già osservate il 24 e il 25 dicembre in modo da accogliere con serenità il nuovo anno, nella speranza che il 2021 sia migliore di quello quasi concluso”