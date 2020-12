Tramonti, 2 nuovi casi di Coronavirus e 5 guariti. Scendo a 11 gli attualmente positivi

Il Comune di Tramonti, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica: “Due nuovi contagi sono stati registrati a Tramonti, di cui uno sintomatico. Facevano parte di famiglie già in quarantena e quindi non è stato necessario avviare nessuna catena di tracciamento. Oggi registriamo altresì 5 nuovi guariti. Sul territorio comunale, quindi, i casi scendono a 11.

Un pensiero speciale va ai due ospedalizzati: a loro l’augurio che possano tornare presto a casa. Non è il momento di abbassare la guardia.

Si ricorda ai positivi e ai loro congiunti di restare a casa così come da disposizioni ministeriali. Raccomandiamo inoltre di uscire solo per reali necessità (spesa, salute, lavoro). Solo così potremo giungere a contagi zero sul territorio”.