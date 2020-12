Tragedia sfiorata a Massa Lubrense. Tetto divelto dal forte vento

Massa Lubrense. Nella tarda serata si è sfiorata la tragedia in località Metrano dove le forti raffiche di vento che da questa mattina non danno tregua hanno divelto un tetto in lamiera che, solo per un caso fortuito, non è caduto sulla strada. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale ed i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della copertura e dell’arteria stradale. Per fortuna non si registrano feriti.