Tragedia a Piano: dopo Francesco Russo detto “O surd” scompare anche la moglie Michelina Maresca

Tragedia a Piano di Sorrento. Dopo la morte di Francesco Russo, conosciuto da tutti come “O surd”, è venuta a mancare anche la moglie Michelina Maresca. Il messaggio del sindaco Vincenzo Iaccarino.

“Una tragedia ha colpito la famiglia Russo-Maresca di Piano di Sorrento (Agrozoomarket) essendo venuti a mancare, a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra, Francesco Russo prima e oggi la moglie Michelina Maresca. In questo momento così difficile e di grande dolore per i figli Valerio e Barbara e per i familiari tutti, esprimo le mie più sentite condoglianze e quelle del Consiglio Comunale a questa famiglia che fa parte della storia commerciale della nostra Comunità“.