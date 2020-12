Tragedia a Gallura, in Sardegna. La 18enne Sara Lenzi muore durante un motorally

Durante il Rally Sandalion a Gallura, in Sardegna, perde la vita la 18enne Sara Lenzi, promessa del motorally. La giovane, di Riotorto in Toscana, è stata coinvolta in un incidente stradale al Alà dei Sardi. Secondo la prima ricostruzione dei Carabinieri – come riporta “Il Mattino” – Sara Lenzi percorreva alla guida della moto ed in discesa la stretta strada di Iscala Pedrosa allorquando si è trovata improvvisamente davanti un fuoristrada che sopraggiungeva dall’opposto senso di marcia. Nel tentativo di frenare per evitare l’impatto la ruota anteriore della motocicletta avrebbe perso aderenza con l’asfalto provocando la perdita di equilibrio della centaura con conseguente caduta al suolo. L’automobilista ha immediatamente allertato i soccorsi e sul posto, dopo pochissimo tempo, sono giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e l’elisoccorso con il personale del 118. Purtroppo, però, per la 18enne – che nella caduta aveva sbattuto la testa contro la parte anteriore dell’autoveicolo riportando un trauma cranico – non c’è stato nulla da fare.