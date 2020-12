Viabilità Penisola Sorrentina / Amalfitana del 4 dicembre 2020 . Traffico Sorrento – Vico Equense, e viceversa, in particolare il tratto Scutolo – Seiano, per un semaforo, per chi va e viene verso Castellammare di Stabia.

Strada S.S. 163 Amalfitana dai Colli a Positano a rischio per pietrame e foglie per strada con asfalto bagnato. Lo stesso sulla Ravello – Chiunzi in Costiera amalfitana , strada ancora ufficialmente chiusa.

Foto 2 di 2



Ricordiamo semafori a inizio di Positano venendo da Sorrento e a Vettica di Amalfi prima del bivio per Agerola