Traffico totalmente bloccato da Vico verso Meta per lavori

Penisola sorrentina. Un inizio di dicembre che non ci aspettavamo. A causa di alcuni lavori all’imbocco di Meta (alla fine delle curve di Punta Scutolo) per mettere la fibra, a partire da Seiano direzione Sorrento la viabilità è totalmente bloccata. Il comando dei vigili di Meta ci ha spiegato le cause dei lavori. Avvisiamo i cittadini che si può rimanere bloccati fino a un’ora andando verso Sorrento. Superata Meta, il traffico si sblocca.

Il cattivo tempo che ci accompagna in questo inizio di mese sicuramente non è di aiuto.