Torre del Greco, focolaio in un ospizio. Morti già 5 anziani

Torre del Greco. Sono morti a poche ore di distanza gli uni dagli altri a causa dello spietato Covid, nell’ospizio che da anni era la loro casa. Cinque nonnini, quattro donne e un uomo, tutti ultranovantenni, sono spirati tra il 2 e il 7 dicembre nella casa di riposo «Ricovero della Provvidenza» in via Purgatorio a Torre del Greco. Era già esploso un focolaio da giorni nello storico ospizio, gestito dalla Fondazione Opera Pia (Ente morale), ma il dramma è venuto alla luce solo ieri quando l’Unità di crisi Rsa dell’Asl Napoli 3 Sud, coordinata da Antonio Coppola, è intervenuta per sottoporre a tampone tutti gli ospiti e gli operatori. Intervento giunto solo dopo l’ennesima morte, solo dopo che il Covid aveva già fatto 5 vittime.

Gli ultimi due decessi, quelli di D.D.R. di 95 anni e C.A. di 91, si sono registrati lunedì sera; domenica era morta Raffaella Panariello di 96 anni (l’unica di cui i familiari hanno autorizzato la diffusione dell’identità), e ancora prima C.A. di 85 anni e un altro anziano di cui non sono state rese note le generalità. Tutti nel giro di quattro giorni. Da ciò che hanno ricostruito gli operatori interni alla struttura, presieduta da monsignor Salvatore Ardesini che ne è anche il legale rappresentante, tutto è cominciato il 24 novembre quando una delle anziane, poi deceduta in ospedale a Boscotrecase, è risultata positiva a un test rapido a cui era stata sottoposta per l’insorgere di alcuni sintomi.

I responsabili della struttura riferiscono di aver allertato immediatamente sia l’Asl che il centro operativo comunale di Torre del Greco, ma di non avere avuto risposta. Così hanno proceduto ad attivare protocolli autonomi allertando i medici di base e, su richiesta di questi ultimi, sottoponendo a tampone molecolare gli anziani. Test che sono stati fatti processare in centri privati, a proprie spese. Dallo screening autonomo e interno alla casa di riposo sono risultati positivi 25 dei 40 ospiti e 4 operatori. Nonostante le misure prese, però, con l’isolamento dei positivi e l’utilizzo di tutti i dispositivi di sicurezza e le cure degli operatori che hanno fatto anche gli straordinari, cinque anziani non hanno retto alla potenza del virus e sono morti nel giro di 4 giorni. Dopo varie sollecitazioni, ultima una lettera di monsignor Ardesini datata 4 dicembre quando i morti erano ancora tre, l’Asl è intervenuta solo ieri sottoponendo a tampone nuovamente i 35 ospiti sopravvissuti e 15 operatori.

I risultati si avranno nei prossimi giorni, ma dall’interno rassicurano che gli anziani stanno tutti bene, non hanno sintomi e sono costantemente monitorati con la misurazione della temperatura e della saturazione. «Fin dalla prima ondata – si legge in una nota della Fondazione – sono state seguite, con particolare attenzione, tutte le prescritte procedure di prevenzione sia per gli operatori che per gli ospiti, molti dei quali già affetti da diverse patologie». Nella nota Ardesini spiega che fin dall’8 marzo erano stati sospesi i colloqui con i familiari che poi erano ripresi a giugno con dovute cautele, che nel refettorio comune i posti erano divisi da lastre di plexiglas, che gli operatori erano tutti muniti di dispositivi di protezione. «Un collaboratore a Partita Iva – si legge ancora – a seguito della riscontrata positività, non ha mai più fatto ingresso nella struttura. Il secondo è stato completamente isolato dal resto della struttura e il personale addetto è stato suddiviso tra secondo piano e primo piano. Abbiamo riferito tutto alle autorità competenti per l’individuazione del focolaio e esprimiamo vicinanza alle famiglie degli ospiti colpiti». Non è chiaro come sia entrato il virus, secondo voci interne avrebbe potuto portarlo la prima anziana deceduta, che era stata in ospedale perché malata oncologica.

Cinque morti, cinque storie. Come quella di Raffaella Panariello, 96enne cieca che era in ospizio da 12 anni. «Era nostra zia, aveva solo noi – raccontano i nipoti Lina, Nello e Carla Panariello – era voluta andare lì per non pesare, dopo l’incidente in treno che le ha tolto la vista. Era una donna forte e tenace, ci mancherà». Il nonnino morto, invece, era uno degli ospiti storici della struttura, uno di famiglia. «La sua morte ci ha distrutto – ha detto un’operatrice in lacrime – era parte di noi. Come tutti gli altri anziani che sono qui. Chi non fa questo lavoro non può capire».