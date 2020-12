Tornare a casa a Natale è un lusso: biglietti da Nord a Sud a oltre 200 euro. E i nostri ragazzi?

Napoli-Salerno. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato punta la lente d’ingrandimento sul caro prezzi dei titoli di viaggio dei treni in occasione delle festività natalizie. E invia una richiesta di informazioni a Trenitalia e Ntv in relazione all’offerta dei collegamenti sulle principali tratte servite e al significativo aumento del costo dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020-15 gennaio 2021. In particolare, l’Autorità rileva un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal Dpcm del 3 dicembre, che interessano il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Entro tre giorni – si legge su La Città di Salerno – Trenitalia e Ntv dovranno comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta.

Il caro biglietti. L’aumento dei prezzi, d’altronde, è sotto gli occhi di tutti. Perché a causa del numero limitato dei posti, per via delle misure di sicurezza a causa dell’emergenza sanitaria, i ticket a costo scontato sono veramente pochi. Così, chi da Milano decidesse di venire a Salerno il 19 dicembre, potrebbe spendere anche la cifra monstre di 243 euro. È questo, infatti il costo minimo di un biglietto per il Frecciargento di Trenitalia che parte sabato 19 alle 6,10 da Milano centrale e arriva a Salerno alle 11,41. Sempre sabato prossimo, invece, va meglio per chi prende il Frecciarossa delle 6,10, che arriva a Salerno alle 12,06, in quanto dovrà sborsare “solo” 172 euro. Oppure, meglio ancora, l’Intercity delle 6,30 (78,50 euro) che, però, impiega più di 12 ore per Salerno (19,09). Prezzi più contenuti per il 20 dicembre: si va da un massimo di 165,70 euro per il Frecciarossa delle 7,10, ad un minimo di 67,50 euro per l’Intercity notte delle 22,55. Prezzo “fisso”, invece, per Italo che, comunque va oltre i 100 euro. Sia sabato che domenica, infatti, il costo della tratta, con i treni ad alta velocità, da Salerno a Milano, è di 104 euro.

Il ricorso del Codacons. È soddisfatta per l’indagine in corso il Codacons, che ricorda come a mettere la pulce nell’orecchio all’Antitrust su questo anomalo quanto sospetto caro-biglietti sia stata proprio l’associazione dei consumatori che lo scorso 6 dicembre ha presentato, come rimarca il presidente Carlo Rienzi «un esposto sulle tariffe ferroviarie e sui prezzi stellari dei biglietti per i collegamenti a ridosso delle feste di Natale». E l’Antitrust, evidenzia Rienzi «ha accolto la nostra denuncia e ha deciso di aprire una indagine preistruttoria sui prezzi dei biglietti nel periodo delle festività». La denuncia del Codacons «accertava prezzi dei biglietti altissimi – spiega Rienzi – per spostarsi in treno prima del 21 dicembre, data in cui scatterà il divieto di spostamenti tra regioni: per andare da Milano a Salerno si arriva a spendere oltre 152 euro; 183,45 euro per raggiungere Bari partendo da Torino; 198,30 euro per andare da Milano a Reggio Calabria e addirittura 211,50 euro da Torino a Reggio Calabria».