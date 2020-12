Top Ten canzoni Italia, in vetta “Volente o nolente” di Ligabue ed Elisa poi Baglioni con “Io non sono lì”. Chiudono Achille Lauro e Annalisa con “Jingle Bells rock”

MILANO – Con l’inverno quasi entrato nel vivo, continuiamo a svagarci – nonostante l’emergenza coronavirus – grazie alla top 10 della musica italiana targata L’Opinionista, che anche a dicembre ci propone nuovi successi. In prima posizione troviamo Elisa e Ligabue con il singolo che, dopo 15 anni, li ha portati a duettare di nuovo insieme: “Volente o nolente”. Al secondo posto è stabile Claudio Baglioni con “Io non sono lì“, primo estratto da “In questa storia che è la mia”, il suo nuovo album di inediti uscito il 4 dicembre a sette anni da “ConVoi”. E sull’ultimo gradino del podio ecco Achille Lauro e Annalisa con la loro natalizia “Jingle Bells rock”.

La classifica continua al 4° posto con Zucchero e Sting, che duettano sulle note di “September”. Quinta posizione per Tiziano Ferro che, nel suo primo disco di cover “Accetto Miracoli: l’esperienza degli altri”, ha inserito anche l’inedito ‘Casa a Natale’. Al sesto posto si cambia ambito: i Boomdabash, dopo il grande successo estivo di “Karaoke”, ci propongono “Don’t worry“.

Al settimo posto segue “Invisibili”, il nuovo singolo di Roby Facchinetti nonché ultimo testo firmato dal compianto ex batterista dei Pooh Stefano D’Orazio. Ottavo posto sotto il segno del cantautorato rock con i Negramaro: ‘Contatto’, già passatissima in radio, lancia il nuovo cd, pubblicato il 13 novembre. E c’è spazio anche per Mario Biondi che reinterpreta la sua hit “This is what you are”, diventata per l’occasione “This is Christmas time”, a occupare la nona posizione. Chiude la chart alla numero 10 “Mi manchi negli occhi”, la nuova ballad di Tricarico.

