The Voice Senior, la semifinale è un successo e Clementino conquista tutti

Ieri giunti alla semifinale di The Voice Senior e la gara è ufficialmente entrata nel vivo, regalando al pubblico grandi emozioni. Il talent show, che ha come protagonisti talentuosi artisti over 60, questa sera ha visto i concorrenti di ciascuna squadra sfidarsi con la fase decisiva del “Knock Out”.

Durante le tre puntate di audizioni al buio, le cosiddette “Blind Audition”, si sono formate le squadre di cantanti capitanate dai quattro coach di questa edizione: il team Loredana Berté, il team Gigi D’Alessio, il team Carrisi con al timone Al Bano e sua figlia Jasmine, e il team Clementino.

Ciascuna squadra è arrivata a questa fase con sei concorrenti per squadra, ma solo due di loro hanno avuto la possibilità di accedere alla finale. In due agguerritissime manche infatti i concorrenti si sono esibiti con il loro cavallo di battaglia per convincere ancora una volta il loro coach, con delle performance indimenticabili necessarie per passare il turno e guadagnarsi un posto nella puntata finale.

Ogni coach infatti ha dovuto decidere chi far andare avanti nella gara, scegliendo solo due concorrenti per accedere alla finale di The Voice Senior che andrà in onda eccezionalmente a due giorni di distanza, domenica 20 dicembre.

Spumeggiante e radiosa in un look total white, Antonella Clerici ha voluto dedicare anche in questa puntata grande spazio alle storie dei concorrenti, che in questa edizione del programma sono uomini e donne che hanno più di sessant’anni e che, con la loro grande passione per il canto e per la musica, hanno voglia di mettersi in gioco.

Anche in questa puntata ad animare la serata sono stati i siparietti comici di Clementino, grande scoperta di questa edizione di The Voice: il rapper con le sue battute ha regalato al pubblico momenti di grande divertimento e di risate insieme all’amico Gigi D’Alessio. I quattro coach poi hanno dedicato ai telespettatori un medley con i loro grandi successi, animando il palco in un mix di rap e pop.

Ormai il traguardo è vicinissimo per i concorrenti, che dopo questa serata si sfideranno in una gara a colpi di note e vocalizzi per guadagnarsi, durante la finale, l’ambita vittoria.