Terremoto a Napoli, un forte boato e la gente in strada

Una scossa di terremoto è stata avvertita nell’area flegrea di Napoli tra i quartieri di Pianura, Fuorigrotta e la frazione di Agnano, Bagnoli e il comune di Pozzuoli poco dopo le 20.30. Tante le segnalazioni dei cittadini sui social network. Diversi sono scesi anche in stada, nonostante la pioggia battente, perché impauriti. Il sisma ha avuto epicentro a Pozzuoli ed è stato avvertito soprattutto tra la zona della Solfatara e di via Campana, e in alcuni quartieri di Napoli. La scossa, avvertita anche ai piani alti di abitazioni della zona di Arco felice e Rione Toiano, è stata preceduta da un forte boato.