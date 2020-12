Tempo di zeppole

Tra i dolci natalizi, le zeppole occupano un posto primario. Le ricette sono tante, per forma e ingredienti. Noi di Positanonews ci siamo intrufolati tra i banchi d’acciaio della pasticceria per carpire segreti e profumi. Vincenzo Cosenza maestro pasticciere, ci accoglie e ci parla di una sua ricetta semplice e fattibile. L’impasto è quello del pane , più qualche uovo, a cui va aggiunto l’uva passita, e poco zucchero. Poi va fatta riposare e lievitare e poi si riprende ad impastare e riposare. Doppio passaggio necessario per attenere qualcosa di fluido e non viscoso. La frittura va effettuata a 160 gradi in un intingolo di olio d’oliva e di semi arachidi. Dopo fritte vanno condite con con miele arricchito di un po’ di vino e portato a temperatura. Angelina è alla supervisione e vuole che lo chef Cosenza replichi le zeppole che faceva il marito Don Mario a forma di sacchettino. Foto 3 di 3