Tanti auguri a Brad Pitt, un compleanno da Oscar per l’ultimo vero divo di Hollywood. Brad Pitt festeggia il 18 dicembre il suo cinquantasettesimo compleanno, e un anno di successi importanti, che ha segnato la sua consacrazione come attore, con il film campione di incassi C’era una volta a… Hollywood, nel quale l’attore ha recitato a fianco di Leonardo DiCaprio, ricevendo un Oscar, un Golden Globe e un Bafta come miglior attore non protagonista. Brad Pitt aveva già conquistato l’agognata statuetta anche nel 2013, nelle vesti di produttore del film 12 anni schiavo, eletto miglior film di quell’anno.

Brad Pitt, all’anagrafe William Bradley Pitt, è nato in Oklahoma il 18 dicembre 1963, con un unico sogno, quello del cinema, che l’attore aveva fin da bambino. Dopo diversi provini, il suo esordio in tv fu nel 1987, nella sitcom Genitori in blue jeans, e nella soap opera Dallas. Il successo arrivò nel 1991, con il ruolo di un cowboy autostoppista in Thelma & Louise. Da allora, l’attore recitò in film divenuti cult: Intervista col vampiro, Seven, L’esercito delle 12 scimmie, con il quale vinse un Golden Globe, Sette anni in Tibet e Fight Club.

Negli anni 2000 sono poi arrivati Spy Game, la trilogia Ocean’s,Troy, e Mr. & Mrs. Smith, sul cui set nel 2005 conobbe l’ex moglie Angelina Jolie, 45 anni, dopo il divorzio dalla prima moglie Jennifer Aniston, sposata nel 2000. I Brangelina si erano sposati nel 2014 e hanno avuto sei figli, tre dei quali adottati: Maddox, 19, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, e i gemelli Knox e Vivienne, 12. La separazione della coppia arrivò nel 2016 e venne ufficializzata nel 2019. La battaglia legale tra l’attore e l’ex moglie per l’affidamento dei figli, tuttavia, non è mai finita.

Fonte Mediaset Play