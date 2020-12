Stretta di Natale, dallo shopping al coprifuoco: tutte le ipotesi in campo.

Che feste natalizie ci aspettano? Bisognerà pazientare ancora uno o due giorni per saperlo. È in “cottura” un altro Dpcm a introdurre una nuova stretta, specie per rendere impossibili gli assembramenti da shopping che si sono visti in tutte le grandi città, cercando di allontanare lo spettro della terza ondata a gennaio. Una decisione arriverà entro martedì sera o mercoledì, con un’interlocuzione in corso con il Comitato tecnico scientifico (Cts), che ha fatto trapelare la necessità di misure più rigorose.

Ipotesi zona rossa nei giorni festivi e prefestivi

Le principali ipotesi in campo sono due. La prima è quella di una zona rossa nazionale nei giorni festivi e prefestivi (con negozi e ristoranti chiusi), dalla vigilia a Santo Stefano, da San Silvestro a Capodanno e a ridosso dell’Epifania, solo con i servizi essenziali aperti. Un lockdown praticamente come a marzo scorso quando si poteva uscire di casa solo per urgenze e necessità e con l’autocertificazione in tasca.

Ipotesi zona arancione fino alla Befana con coprifuoco anticipato

La seconda ipotesi è quella – più probabile – di una sorta di grande zona arancione, con i negozi aperti e i ristoranti chiusi. E con il coprifuoco anticipato alle 18 o più probabilmente alle 20. «Stiamo ragionando sulle due settimane delle vacanze di Natale – dice il ministro della Salute Roberto Speranza -, spero che in tempi brevi si possano prendere ulteriori misure per scongiurare un’ipotetica terza ondata». Il blocco totale è stato il nodo del confronto-scontro, dentro il vertice e tra governo e scienziati. Il «modello Merkel» è quello di una curva in salita, mentre in Italia la curva dell’epidemia scende. Ma come ha spiegato il ministro Francesco Boccia ai colleghi «se facessimo il lockdown anche noi l’obiettivo sarebbe simile, riportare le reti sanitarie in condizioni di reggere se la terza ondata arriva».

Deroga limitata agli spostamenti tra piccoli Comuni

La zona rossa nazionale nei festivi e prefestivi non vede però d’accordo tutti nel governo e nella maggioranza. E poi c’è il nodo ristori: la chiusura di negozi, bar e ristoranti porterebbe i gestori a chiedere un ulteriore sostegno economico. Ma la necessità della stretta, spiegano dal Cts, è legata all’impossibilità da un lato di un controllo capillare del territorio e dall’altro a dati dell’epidemia ancora “preoccupanti”. «Bisogna estendere le misure, altrimenti a gennaio saremo nei guai», dicono gli esperti. Dunque la stretta ci sarà (anche se va definita ancora l’entità) con l’unica deroga forse degli spostamenti tra piccoli Comuni nei giorni più caldi delle feste entro un certo numero di chilometri. Il Pd, nonostante la nuova linea dura che vorrebbe sposare il Governo, ha presentato la sua mozione (non ce ne sarà una unitaria di maggioranza) che li consente per chi vive nei Comuni fino ai 10mila abitanti.

Il confronto con le Regioni

Le Regioni, che spingevano per un allentamento delle maglie, si trovano ora di fronte alla prospettiva di un inasprimento. Il più esplicito è il presidente della Liguria Giovanni Toti, che dice ‘no’ a misure omogenee in tutto il Paese, rivendicando i dati da zona gialla del suo territorio. Oggi ci sarà l’incontro dei capi-delegazione e mercoledì potrebbe esserci il confronto con le Regioni prima del nuovo Dpcm: al momento lo scenario più probabile, come si diceva, è quello di non arrivare a una zona rossa e di estendere la fascia arancione lasciando dunque aperti i negozi ma con bar e ristoranti chiusi e con restrizioni nella mobilità all’interno della Regione.

I numeri della ripartenza

La soglia per pensare alla ripartenza è intorno ai 5mila nuovi contagi al giorno (ora siamo tra 10mila e 15mila). Solo così infatti sarà possibile riuscire a tornare a fare un tracciamento efficace. L’altro dato da tenere d’occhio è l’indice Rt: a maggio dopo il lockdown l’Italia era scesa a 0,5, ma avevamo l’estate davanti, ora invece siamo a 0,8 e ci troviamo in pieno inverno.

I controlli anti-assembramento del Viminale

Intanto c’è da far fronte a una emergenza vicina. Il weekend da bollino rosso del 19 e 20 dicembre. La stima è infatti che, da nord a sud, si muoveranno decine di migliaia di italiani negli ultimi due giorni prima dello stop ai movimenti infraregionali, che scatta lunedì 21: lavoratori e studenti fuorisede, famiglie che non rinunciano a ritrovarsi ma anche i tanti che si sposteranno nelle seconde case. Evitare assembramenti è il compito affidato alla regia del Viminale che metterà in campo diversi strumenti per contingentare i flussi, dai checkpoint con transenne ai contapersone ai sensi unici pedonali ai divieti di stazionamento. Osservate speciali le stazioni di Milano centrale e Roma Termini (dove i treni fanno già registrare il tutto esaurito) con le forze dell’ordine che già dall’esterno indirizzeranno i viaggiatori in percorsi dedicati verso il controllo della temperatura e il titolo di viaggio. Almeno quindicimila gli uomini in campo.

Fonte Il Sole 24 Ore