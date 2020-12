Stasera “The Founder”, come è nato MacDonald. E il “Collegio” con la nostra Luna di Vietri sul mare

Stasera in tv, 1 dicembre, su Rai 5 a partire dalle ore 21.10 è in programma il film The Founder. Genere biografico, realizzato nel 2016, produzione americana, regia di John Lee Hancock. Nel cast troviamo Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch, Linda Cardellini. E’ la storia (vera) di Ray Kroc, un venditore che incontra fratelli impegnati nella ristorazione nel sud della California. Viene colpito dall’idea dei due fratelli su come vendere gli hamburger con un sistema di fast food e si impegna per cercare di soffiare la compagnia ai due fratelli e creare un impero: MacDonald.

Nel collegio anche una ragazza di Vietri sul mare in Costiera amalfitana e di Salerno CLICCA QUI

Tra i programmi di stasera martedì 1 dicembre c’è “Il Collegio” su Rai Due. Stasera andrà in onda la sesta puntata del programma che vede 21 ragazzi catapultati nel 1992. All’interno del collegio “Regina Margherita” di Anagni, gli studenti dovranno rispettare le regole imposte dal preside e dai professori, sotto stretto controllo dei sorveglianti e del simpatico bidello Enzo.

Anche stasera vedremo gli studenti alle prese con interrogazioni, compiti e la fatica rispettare le rigide regole a cui non sono abituati. Riusciranno a resistere?

Gli altri programmi che andranno in onda questa sera saranno la serie tv “Il commissario Montalbano” su Rai Uno, “#cartabianca” su Rai Tre, “Fuori dal coro” su Rete Quattro, la partita di Champions League Atalanta-Midtjylland su Canale 5 e “Le Iene Show” su Italia Uno.

Tra i film di stasera 1 dicembre 2020 segnaliamo la commedia sentimentale “Tutti insieme per Natale” su TV8 e il film commedia “Il fidanzato di mia sorella” su Rai Movie.

Scopriamo adesso quali sono gli altri film e programmi in onda questa sera in prima e in seconda serata sulle principali reti Rai, Mediaset, su Sky Cinema Uno e sulle altre reti del digitale terrestre.

Stasera in TV sulla Rai

Vediamo cosa c’è stasera in TV in prima e in seconda serata sui canali Rai.

Rai Uno

21:25: Il commissario Montalbano (Serie tv)

23:25: Porta a porta (Talk show)

o1:00: Rai News 24 (Programma di informazione)

01:35: Che tempo che fa (Programma d’informazione)

Rai Due

21:20: Il Collegio 5 (Reality)

23:30: Voice Anatomy (Programma musicale)

00:00: Voice Anatomy (Programma musicale)

01:00: Protestantesimo (Documentario)

Rai Tre

21:20: #cartabianca (Programma d’approfondimento)

00:00: TG3 Linea Notte (Programma di informazione)

01:00: Meteo 3 (Programma di informazione)

01:05: Save the date (Rubrica)

Stasera in TV su Mediaset

Ecco, invece, quali sono i film ed i programmi in onda in prima e in seconda serata sui canali Mediaset.

Rete Quattro

21:20: Fuori dal coro (Programma d’approfondimento)

00:47: Il mistero dell’acqua (Film thriller)

02:50: TG4 – Ultima ora (Programma d’informazione)

03:10: Aids: cronaca di una rivoluzione (Docufilm)

Canale 5

21:00: Champions League: Atalanta-Midtjylland (Calcio)

23:30: Il silenzio dell’acqua (Serie tv)

01:43: Tg5 (Programma d’informazione)

02:17: Meteo.it (Programma d’informazione)

Italia Uno

21:20: Le Iene Show (Programma d’intrattenimento)

01:05: Amici (Talent show)

01:35: Amici (Talent show)

02:05: Studio Aperto – La giornata (Programma di informazione)

Stasera in TV su Sky Cinema Uno

21:00: 100×100 Cinema (Rubrica cinematografica)

21:15: The grey (Film thriller)

23:10: Mi chiamo Francesco Totti (Film biografico)

Stasera in TV sulle altre reti del digitale terrestre

Di seguito troverete la programmazione di stasera degli altri canali del digitale terrestre.

Rai Movie

21:10: Il fidanzato di mia sorella (Film commedia)

22:55: La mia super ex-ragazza (Film commedia)

Rai Premium

21:20: E alla fine l’amore (Film commedia)

23:00: Katie Fforde: il bacio del ricordo (Film commedia)

Rai Storia

21:10: Storie della tv (Documentario)

23:10: Speciali storia (Documentario)

La5

21:10: Grande Fratello Vip (Reality Show)

01:16: Grande Fratello Vip (Reality Show)

La7

21:15: DiMartedì (Programma d’approfondimento)

01:00: Tg La7 – Notte (Programma di informazione)

La7d

21:30: Drop Dead Diva (Serie tv)

22:20: Drop Dead Diva (Serie tv)

TV8

21:25: Matrimonio a prima vista (Docureality)

23:55: Il Natale di Joy (Film commedia)

Real Time

21:25: Matrimonio a prima vista (Docureality)

22:45: Primo appuntamento (Docureality)

Cielo

21:20: Butter (Film commedia)

23:10: Histoire D’o (Film drammatico)

Nove

21:34: Ultimatum alla terra (Film fantastico)

23:35: Jumper (Film d’azione)

Paramount

21:10: Rango (Film commedia)

23:10: Surf’s Up 2: uniti per vincere (Film commedia)

Iris

21:10: Sentieri selvaggi (Film western)

23:22: Berretti verdi (Film d’avventura)

Dmax

21:25: Nudi e crudi XL (Docureality)

23:20: WWE Smackdown (Sport)

Focus

21:15: Wild America Latina (Documentario)

23:55: Mega Metro (Documentario)

Top Crime

21:10: Forever (Serie tv)

21:55: Forever (Serie tv)