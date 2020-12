STASERA LA MESSA DI COMMEMORAZIONE DEI NAUFRAGHI DELLE NAVI MARINA DI EQUA-STABIA -TITO CAMPANELLA

Nel Santuario di San Giuseppe, a Sant’Agnello, stasera 29 dicembre 2020, alle ore 18.00, si terrà una messa per commemorare tutti i naufraghi in mare, in particolare la Marina di Equa, Stabia e Tito Campanella. A celebrare il vescovo Monsignor Francesco Alfano. L’evento potrà essere seguito sui social dedicati o dalle riprese di Positanonews. Ormai , è nella tradizione , dedicare questa giornata di fine anno al lavoro e al sacrificio del mare. All’esterno del Santuario, vi è una lapide commemorativa, a cui viene apposta una corona in suffragio dopo la celebrazione. Sono anni che chiediamo che accanto all’altare venga posto uno schermo su cui far girare i volti e i nomi dei caduti, anche se facilmente reperibili su internet, https://www.facebook.com/marinadiequa ma è in questo momento che necessita mostrare a chi è più giovane l’immagine di questi cari ragazzi.