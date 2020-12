Stasera in TV termina la saga di Harry Potter con “I Doni della Morte Parte II”.

Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2 va in onda questa sera, sabato 26 dicembre, in prima serata dalle 21.45 su Canale 5 ed è disponibile in contemporanea streaming sul portale Mediaset Play. Si tratta di un film del 2011 diretto da David Yates e tratto dalla seconda parte dell’ultimo volume della saga ideata da J.K. Rowling, Harry si prepara ad affrontare Voldemort nello scontro finale a Hogwarts. Albus Silente ha lasciato in eredità alcuni oggetti magici a Harry, Ron ed Hermione affinché possano affrontare al meglio la caccia agli Horcrux. Tra questi, c’è anche il libo delle Favole di Beda il Bardo, una popolare raccolta di fiabe nel mondo magico, donata a Hermione. Il libro contiene la favola I tre fratelli, ed è attraverso di essa che Harry, Ron e Hermione capiscono cosa sta cercando Voldemort e di cosa hanno bisogno per sconfiggerlo.

Dopo aver recuperato la Coppa di Tassorosso da un Horcrux nascosto all’interno delle segrete della banca degli studenti di Gringott, Harry, Hermione e Ron sono pronti a ritornare sul dorso di un drago alla scuola di Hogwarts. Qui, dovranno distruggere gli Horcrux rimasti prima di dar vita all’epico scontro finale con Voldemort, in cui saranno coinvolti tutti gli studenti e le forze dell’Ordine della Fenice.