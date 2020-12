Stasera in Tv: “Alla ricerca di Nemo” su Rai 2 e “Fratelli Caputo” su Canale 5. Scopri la programmazione

Rai1, ore 21.25: Ulisse – Il Piacere della Scoperta – Replica

Rai1 propone la riedizione della puntata di Ulisse – Il Piacere della Scoperta dal titolo Gerusalemme ai tempi di Gesù, in cui Alberto Angela accompagnerà i telespettatori in un viaggio storico eccezionale, alla scoperta delle straordinarie vicende accadute nella terra di Israele nel periodo in cui è vissuto Gesù. Si tratta di un periodo ricco di fermenti e tensioni, caratterizzato dai difficili rapporti tra gli ebrei e i romani e da un intenso fervore messianico. L’intento di questo viaggio non è quello di raccontare Gesù, ma definire il contesto in cui si è mosso, insomma la cornice storica, archeologica e sociale attorno alla sua figura. Seguendo il filo narrativo della vicenda di Gesù, così come viene presentata dai Vangeli e dalla tradizione, si scopriranno alcuni aspetti della vita quotidiana nella terra d’Israele di quegli anni. Si conosceranno i protagonisti di quel periodo, a partire da Erode il grande, sotto il cui regno Gesù sarebbe nato. Un re che ha forgiato la terra di Israele lasciando numerose e sorprendenti testimonianze architettoniche: la fortezza di Masada, la città di Cesarea Marittima, la sontuosa tomba dell’Herodion, il Tempio ristrutturato e arricchito. A intervallare il racconto Gigi Proietti, che darà voce ai protagonisti della storia mettendone in risalto vizi e virtù, genialità e miserie. A quasi due mesi dalla scomparsa, sono ancora più efficaci i suoi interventi, basati su Salomè, una opera di Oscar Wilde intrisa di atmosfere sensuali al tempo di Erode. La puntata si muoverà da un sito all’altro, seguendo gli spostamenti di Gesù. Lo scenario principale è però la città di Gerusalemme, la cui storia è la storia del mondo.

Rai2, ore 21.20: Alla ricerca di Nemo

Film d’animazione di Andrew Stanton del 2003. Prodotto in Usa. Durata: 100 minuti. Trama: la famiglia del pesce clown Marlin è ridotta al solo figlio Nemo dall’attacco di un famelico barracuda. Anni dopo, al suo primo giorno di scuola, Nemo viene catturato e portato a vivere nell’acquario dello studio di un dentista. Marlin e la sua amica Dory si mettono in viaggio attraverso l’oceano mentre Nemo e i suoi compagni di prigionia preparano un piano per fuggire prima di essere regalati alla nipote del dentista. Il film è stato trasmesso in prima serata da Rai2 esattamente un anno fa, il 23 dicembre 2019, ottenendo un ascolto di 1.312.000 spettatori pari al 5.6% di share.

Rai3, ore 21.20: Chi l’ha visto?