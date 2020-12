Stasera in tv, Alberto Angela torna con ‘Stanotte a Pompei’. Ospiti Marco D’Amore e Giancarlo Giannini

Questa sera, mercoledì 9 dicembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 torna Alberto Angela con “Stanotte a Pompei”, un viaggio straordinario con Alberto Angela in una città che non cessa mai di stupire già trasmesso nel 2018. Affreschi a tinte vivaci, un cavallo bardato, un padrone e uno schiavo che si preparavano a fuggire, un’iscrizione che permette di datare con sicurezza l’eruzione, prezioso vasellame… Pompei ha ancora molto da rivelare e da raccontare. Il viaggio segue minuto per minuto la tragedia che distrusse l’antica città di Pompei partendo dalla notte prima dell’eruzione. Si rivivranno quelle terribili ore, cercando di immedesimarci con gli abitanti del tempo. Oltre a Pompei si visiterà Ercolano, con le sue meravigliose terme ancora intatte e i favolosi gioielli ritrovati sugli scheletri dei fuggiaschi. Il tutto con grandi ospiti.

Ad accompagnarci Stanotte a Pompei saranno degli ospiti illustri. E soprattutto il testimone della tragedia, Plinio il giovane, che ha raccontato della morte dello zio Plinio il vecchio e di come invece lui si sia salvato. A farne rivivere la testimonianza sarà Giancarlo Giannini, una presenza costante nelle “avventure” notturne di Alberto Angela. La vita continua nelle affollate strade: l’attore Marco D’Amore racconterà gli sconcertanti intrecci tra affari, malaffare e politica che agitano Pompei in quel periodo. Con il tre volte premio Oscar Vittorio Storaro, poi, si entrerà nella Villa dei Misteri per ammirare i colori nei quali vivevano immersi gli antichi romani. La riscoperta di Pompei è cominciata nel Settecento, e tra i primi visitatori Wolfgang Amadeus Mozart, una visita che ha lasciato il segno nella sua opera: ce ne daranno un saggio il violinista Uto Ughi e il soprano Maria Sardaryan.