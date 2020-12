Stasera addobbata la piazzetta Pasquale Sacco a Torello di Ravello

Costiera amalfitana. In questo periodo d’epidemia da Coronavirus con molte restrizioni gli addobbi natalizi non possono mancare. Questa sera la piazzetta Pasquale Sacco di Torello a Ravello è stata abbellita dalla ditta Baselice di Pagani che ha realizzato anche anche l’illuminazione della Piazza Duomo e a Maiori e completerà la sua opera a piazza Fontana sempre a Ravello.

Lo scenario a Torello è davvero suggestivo. In questo borgo medievale la terza domenica di settembre ci sono i festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata. Quest’anno purtroppo per ovvi motivi tutto è avvenuto in forma ridotta.

Valeria Civale