Stanotte a Pompei su Rai Uno con Piero Angela

Questa sera, in prima serata su Rai Uno, intorno alle 21.15, torna uno degli appuntamenti più amati dagli italiani, quello con la divulgazione e la cultura di Alberto Angela. Questa sera ritorna infatti “Stanotte a Pompei”: il celebre presentatore tornerà ancora una volta a raccontare la vita della fiorente città romana prima e dopo l’eruzione del Vesuvio del 79 dopo Cristo, che spazzò via interamente Pompei e le città di Ercolano e Stabia. Oltre ai racconti di Alberto Angela, la puntata di questa sera sarà impreziosita, come accade nella serie di “Stanotte a…”, dalle ricostruzioni: l’attore Marco D’Amore (Ciro Di Marzio in Gomorra, ndr) racconterà gli intrecci tra malaffare e politica che agitavano Pompei, mentre Vittorio Storaro, pluripremiato direttore di fotografia (3 premi Oscar, tra gli altri premi ricevuti in carriera, ndr), racconterà aneddoti sulla celebre Villa dei Misteri, ma si parla anche di Mozart ispirato qui per una sua opera …

A distanza di migliaia di anni dall’eruzione del Vesuvio del 79 d.C., il Parco Archeologico di Pompei non smette di stupire e di regalare emozioni. Alla fine dello scorso mese di novembre, i ricercatori e gli archeologi impegnati in continui scavi per portare alle luce i misteri di Pompei, hanno ritrovato due corpi perfettamente conservati, sorpresi dalla lava e dalla cenere dell’eruzione: si tratta di uno schiavo e del suo padrone. La scoperta è stata effettuata durante gli scavi in corso nella Villa Suburbana di Civita Giuliana, alla periferia dell’antica città, che già in passato ha regalato straordinari ritrovamenti: sono stati infatti scoperti tre cavalli bardati, probabilmente preparati per una fuga repentina, che sfortunatamente non deve essere riuscita.