Spotify Wrapped: cosa avete ascoltato di più nel 2020? Arrivano anche i mini quiz

Oltre al numero crescente di ascolti di All I want for Christmas is you, uno dei segnali che si avvicina la fine dell’anno è l’arrivo di Spotify Wrapped, ossia la raccolta di statistiche personalizzate di Spotify che vi dicono com’è andato il vostro anno in musica.

Come sempre, potete trovare il riassunto del vostro 2020 musicale direttamente dall’app, tramite l’apposito banner in Home. Troverete informazioni relative agli artisti, i brani e i generi più riprodotti nel corso del 2020. Tuttavia, a differenza del passato, quest’anno si aggiungono anche le informazioni sui podcast più ascoltati via Spotify (a proposito, vi siete iscritti a Il tech delle cinque?) e, nelle storie di Spotify relative ai vostri ascolti, troverete anche dei mini quiz per dilettarvi e scoprire se conoscete i vostri gusti musicali.

Nella classifica di Spotify è poi emerso che l’artista più ascoltato, qui in Italia, è il rapper romano Tha Supreme, a livello mondo invece prevale il portoricano Bad Bunny. Quanto alle canzoni più riprodotte in streaming dagli ascoltatori, da noi vince Mediterranea di Irama, a livello globale tocca a Blinding Lights di The Weeknd. Non stiamo parlando dei dati assoluti del mercato discografico, certo: quelli li avremo, verosimilmente, a primavera 2021, quando sarà diffusa la nuova edizione del rapporto Ifpi. Tuttavia, siccome siamo nell’era dello streaming e Spotify, con i suoi 320 milioni di utenti a livello mondiale, è la prima piattaforma del mercato, i dati di «Wrapped» ci offrono un quadro tendenziale molto interessante per capire in che direzione sta andando il mercato.