Spostamenti zona rossa, multe salate per i furbetti. Autocertificazione, ecco quando serve. Con le nuove restrizioni per il periodo natalizio, complesse e con alcune deroghe, occorre estrema attenzione per non incorrere nelle multe che sono salatissime.

La spada di Damocle sulla nostra testa è soprattutto un “classico” verbale: si tratta di una sanzione che va da un minimo di 400 euro ad un massimo di mille euro. Se si paga entro 5 giorni si ottiene uno sconto del 30% e dunque in molti casi l’esborso effettivo sarà di 280 euro.

A chi si applica questa sanzione? A sentire il ministero dell’Interno la maggiorparte delle infrazioni riguarda gli spostamenti, il mancato uso della mascherina, il divieto di assembramento e in alcuni casi anche la violazione del coprifuoco che, ricordiamolo, scatta ogni sera alle 22. Ricordatevi che dal 24 dicembre al 6 gennaio compreso non potete uscire dal vs comune a parte piccole deroghe.

Attenzione anche agli schiamazzi e alle feste private: ballare e cantare in casa è proibito fin da ottobre. Le feste private non si possono tenere per la semplice ragione che in caso di presenza di un asintomatico il contagio si moltiplica. In questo caso le multe, ripetiamolo, possono arrivare a 1.000 euro ma non solo per il proprietario della casa ma per ognuno dei partecipanti.

Uscire senza autocertificazione non comporta il rischio multa perché le pattuglie dispongono di propri moduli (ma è bene stamparne alcuni per proprio conto e presentarli già compilati) ma attenzione: se non si ha una motivazione valida per circolare la multa è sicura perché le disposizioni del ministero dell’Interno sono piuttosto rigide.