Specializzandi, caso in Parlamento. Giovani bloccati a causa della pandemia, il salernitano Fasano interroga i ministri

La protesta iniziata a Salerno adesso sbarca in Parlamento. È il deputato salernitano Enzo Fasano a raccogliere il messaggio degli specializzandi nelle discipline mediche e a portarlo al ministro della Salute, Roberto Speranza oltre a quello dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi. In una lettera- appello, infatti, l’Ordine dei Medici di Salerno guidato da Giovanni D’Angelo ha rilanciato le istanze di tanti giovani aspiranti specialisti che hanno dovuto interrompere il loro percorso di formazione nel corso dell’emergenza sanitaria esplosa sin dalla scorsa primavera. «Raccogliendo il grido d’allarme lanciato nei giorni scorsi dal presidente dell’Ordine dei Medici di Salerno, ho presentato un’interrogazione al ministro della Salute, Roberto Speranza e al ministro dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi per denunciare l’incredibile situazione vissuta dagli aspiranti specializzandi la cui posizione è rimasta bloccata anche durante la pandemia», ha spiegato Fasano in una nota che ha annunciato l’interrogazione parlamentare. «Ogni anno, purtroppo, siamo costretti ad assistere a ritardi per l’immissione dei giovani medici nei percorsi di formazione post-laurea», prosegue il rappresentante salernitano di Forza Italia. «Ritengo che questo sia assolutamente inconcepibile, ancor di più in questa fase di grave emergenza sanitaria. Pertanto ho chiesto ai ministri se siano a conoscenza della vicenda e, per quanto di loro competenza, quali misure intendano adottare per rendere più snello il sistema, evitando che intoppi di tipo burocratico frenino l’inserimento in corsia di tanti giovani medici che potrebbero garantire un contributo prezioso in termini di assistenza, soprattutto in questa fase pandemica», la conclusione del messaggio.