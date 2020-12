Sottosegretario alla salute Zampa attacca De Luca governatore della Campania

Sui social infuria la polemica sul vaccino che è stato somministrato al governatore della Campania Vincenzo De Luca che si è fatto fotografare ieri 27 dicembre in questa giornata storica. Ieri ricordiamo il Vaccino Day hanno ricevuto la dose della Pfizer una infermiera e una ricercatrice dello Spallanzani di Roma, dove fu isolato il virus per la prima volta.

Molti hanno criticato De Luca per aver ricevuto la sua dose tra queste anche il sottosegretario alla salute Sandra Zampa che oggi è intervenuta alla trasmissione di Rai Tre “Agorà”.

Zampa critica il presidente che ritiene non abbia osservato le indicazioni del ministero della Salute. E lo ritiene recidivo con questo comportamento di disprezzo delle regole.

Il ministero era stato chiaro e aveva indicato come priorità nel ricevere il vaccino medici, operatori sanitari e anziani delle Rsa . Ieri 27 dicembre era una giornata simbolica che era dedicata alle persone più fragili e vulnerabili all’infezione da Corona virus.

Valeria Civale