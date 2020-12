Sorrento. Una passeggiata nelle strade e nei vicoli della città in questa domenica prenatalizia con le mille luci che riscaldano il cuore nonostante la difficile situazione che stiamo vivendo. Sarà un Natale diverso dagli altri ma le luci di Sorrento ci regalano comunque una sensazione di serenità e ci fanno respirare lo spirito natalizio, facendoci tornare un po’ bambini. La gente per strada non manca, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza. Sorrento resta sempre bella e lo è ancora di più illuminata a festa. Ci auguriamo che tutte queste luci siano davvero un segno di speranza del quale abbiamo tutti tanto bisogno.