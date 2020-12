Sorrento: un uomo ha assalito e tentato di rapinare una donna. Si cerca il delinquente

Sorrento. Come racconta oggi Metropolis, un uomo ha assalito una donna. Ha atteso il momento giusto per colpire. Così, quando il suo bersaglio è stato a tiro, è entrato in azione. Ha aggredito la donna, ha provato a tapparle la bocca e portare via la sua borsa. La signora, però, è riuscita a divincolarsi dalla morsa del malvivente e chiedere aiuto mentre il rapinatore è scappato. E’ ciò che è accaduto l’altro pomeriggio all’esterno del parcheggio comunale Achille Lauro di via Correale di Sorrento. Sulla vicenda la Procura di Torre Annunziata ha aperto un fascicolo di inchiesta e le indagini vengono condotte dai carabinieri della stazione di Sorrento. La donna, fortunatamente, sta bene, oltre al comprensibile choc subìto per il tentativo di rapina. I carabinieri sono a caccia sia di video, magari registrati dalle telecamere dell’impianto di videosorveglianza comunale o del parcheggio, sia di eventuali testimonianze che possano consentire agli inquirenti di dare un nome e un volto al malvivente.

Il rapinatore ha aggredito la donna, colpendola alle spalle. Con le mani ha cercato di tapparle la bocca nel tentativo di evitare che la vittima potesse iniziare ad urlare e chiedere aiuto a qualche passante. La vittima è comunque riuscita a reagire, tanto che il bandito non è riuscito a derubarla. E così l’uomo è scappato, a piedi. La donna, sotto choc, ha immediatamente dato l’allarme. A raccogliere la denuncia i carabinieri della stazione di Sorrento. Dopo un’informativa di rito trasmessa ai magistrati della Procura di Torre Annunziata, i militari hanno iniziato a lavorare sodo sul caso. Hanno ascoltato la vittima dell’aggressione e ora sono sulle tracce del rapinatore. Un paio di settimane fa, vi fu un caso simile a Sant’Agnello quando un’avvocatessa venne rapinata da uno straniero: l’uomo le portò via il cellulare ma poche ore dopo venne rintracciato e arrestato. L’uomo è entrato in azione al parking Correale. Parte la denuncia, indagini dei carabinieri.