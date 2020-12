Sorrento, test in corso. Lamentele da Casarlano: nessun bagno e altri disagi

Sorrento. Come anticipato nei giorni scorsi da Positanonews, oggi giovedì 10 dicembre è partito il servizio di screening gratuito sulla popolazione, voluto dall’amministrazione comunale di Sorrento per contrastare la diffusione del Covid-19 sul proprio territorio. I test sono quelli donati da Msc. Due i punti individuati per le postazioni: il parcheggio Achille Lauro e la piazzetta in località Casarlano.

Per ciò che riguarda Casarlano abbiamo ricevuto lamentele dei cittadini sulla mancanza di bagni e alcuni disagi. Noi ci limitiamo a comunicare quanto ci viene segnalato.

Al tampone rapido antigenico potranno sottoporsi, su base volontaria, tutti i residenti nel Comune di Sorrento, telefonando dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30, al numero verde 800814853, oppure inviando una mail a info@bourellyhs.com. Al momento della prenotazione, sarà comunicato il giorno, l’ora ed il luogo dove recarsi.