Sorrento: su Rai 1 la giovane ginnasta Berenice Attardi

Penisola sorrentina. Qualche giorno fa al programma tv di Rai 1 “I Soliti Ignoti” ha partecipato come “ignoto” la giovane ginnasta Berenice Attardi, nata a Vico Equense ma vive a Sorrento.

Un grande talento Berenice, che si è anche esibita dinnanzi alle telecamere. “Lo sport è la mia vita”. Per la giovane la ginnastica ritmica scandisce l’itinerario della vita. La sportiva sorrentina è campionessa regionale ed interregionale «Gold» di ginnastica ritmico-sportiva e si prepara alle nazionali di Pescara, in calendario l’8 e il 9 giugno prossimo. Per quest’anno, intanto, Berenice Attardi è attesa dagli esami di Stato. L’impegno agonistico l’ha già gratificata con le altre ginnaste dell’Asd Poseidon, con la vittoria nel campionato a squadre di serie C, conquistando la promozione in serie B.