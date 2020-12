Sorrento, si ricomincia come se fosse l’inizio della stagione (Audio)

Il ds Amodio anche se è la prima gara dopo lo stop: “Sono tutti recuperati e negativi, abbiamo il solo Mancino che ha un problema al polpaccio e non vogliamo rischiarlo”

Sorrento – Finalmente si ritorna al calcare il manto verde e si ricomincia come se fosse l’inizio della stagione.

Il direttore sportivo Antonio Amodio anche se è la prima gara dopo lo stop a causa del Covid-19: “Abbiamo recuperato tutti e tutti siamo negativi, abbiamo il solo Nicola Mancino che ha un problema al polpaccio e non vogliamo rischiarlo”.

Non sarà un ritorno facile in campo ma si deve avere “la stessa grinta ed umiltà, la stessa fama di vincere, però bisogna pensare partita dopo partita e raggiungere il prima possibile il nostro obiettivo che è la salvezza”. Di fronte ci sarà il Lavello che nel recupero del 22 novembre in casa ha impattato contro l’Audace Cerignola, una neopromossa che ben si sta comportando e bisogna prendere con le molle e tra le sue fila annovera l’ex Herrera.

I probabili convocati potrebbero essere: portieri – Carretta, Franetovic; difensori – Brunetti, Bruno, Corna, Indelicato, Vitofrancesco; centrocampisti – Cirelli, Alvarez, Coulibaly, Giunta, Longo, Mercuri, Tavarone; attaccanti – Burzio, Herrera, Orlando, Luirni, Militano, Ouattera.

Un rammarico lo ha il direttore sportivo ed è quello che “è la prima gara dopo un mese e più e si azzera un po’ tutto e sarà come la prima partita di campionato, e per fortuna che la giochiamo in casa, dispiace giocarla senza pubblico perché poteva essere l’arma in più”.

Comunque si deve essere umili e cattivi e mai abbassare la guardia.

GiSpa