Sorrento: scompare l’imprenditore dell’artigianato Antonino Scala

Sorrento. E’ venuto a mancare Antonino Scala, imprenditore dell’artigianato e dell’intarsio sorrentino. Lo ricordiamo come un grande lavoratore e una persona molto impegnata nel sociale.

Ecco le parole che gli dedica Rosario Fiorentino:

Anche tu vai via. La notizia raggiunge in poche ore tutti noi. Nessuno vuole crederci giri di telefonate per sperare che non sia vero. Poi la conferma. La tristezza e il dolore per la dipartita di uno di noi. Un amico che aveva la passione della politica locale e con Marco Fiorentino partecipava in prima fila . Si parlava e si discuteva della nostra città. Ciao Antonino.