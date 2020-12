SORRENTO: RIANIMAZIONE CHIUSA…….La denuncia di Lotito ( M5S), ma se Tito e Sagristani avevano avuto rassicurazioni? Il caos che non agevola i cittadini. Allora facciamo un punto, Il Mattino di Napoli, principale quotidiano del Sud Italia, ha detto che la rianimazione è KO stamattina, noi di Positanonews, verificata la notizia, riportiamo l’articolo, nel frattempo Peppe Tito seguito da Piergiorgio Sagristani fanno la corsa a dichiarare con un post su facebook ( ma che comunicazione è???) che hanno avuto rassicurazioni da Sosto a Castellammare di Stabia, dell’ASL Napoli che comprende anche la Penisola Sorrentina, dalla Regione Campania nessuna comunicazione è giunta, De Luca pronto a fare ordinanze , ne aspettiamo una alla Vigilia di Natale a questo punto, tace, la ASL rassicura ma come? Due sindaci dovrebbero sapere che carta canta, verba volant.. Il sindaco di Sorrento Massimo Coppola in maniera più lineare ha fatto una nota scritta a De Luca. Ma ci vorrebbe l’idem sentire di tutti ed evitarci questi post poco “rassicuranti”

Intanto pochissimi minuti fa, dopo le dichiarazioni dei sindaci, Rosario Lotito, il più importante riferimento del Movimento Cinque Stelle sul territorio fa questa denuncia

SORRENTO: RIANIMAZIONE CHIUSA……

L’incubo si è concretizzato, il reparto di rianimazione dell’ospedale di Sorrento è stato chiuso e di conseguenza anche le operazioni sono sospese, un vero schiaffo ai cittadini e alla sanità peninsulare. Oramai siamo giunti alla fine, quello che abbiamo sempre sostenuto ovvero che in penisola la sanità è considerata dai Sindaci un problema secondario ai quali interessano solo le passerelle per far finta di protestare contro questo grave problema sociale.

Abbiamo informato i nostri portavoce al governo e in regione al fine di approfondire e risolvere questa grave e tragica situazione ai danni della tutela della salute dei cittadini.

Allora come stanno le cose? Aspettiamo il prossimo post o i sindaci si decideranno finalmente a fare una comunicazione decente e dignitosa con documenti scritti ? Grazie

Michele Cinque

direttore@positanonews.it