Sorrento. Raffaele Apreda “Archiato il procedimento penale che mi spinse a dimettermi da assessore”

Sorrento ( Napoli ) . Dopo cinque anni di stillicidio dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata la buona notizia comunicata sul suo profilo facebook da Raffaele Apreda

“Cari amici, dopo oltre cinque anni di indagine ho appena ricevuto la comunicazione dell’ARCHIVIAZIONE del procedimento che mi aveva indotto a dimettermi dalla carica di Assessore Comunale nel 2016 dopo che ero stato eletto con 627 preferenze . Per fortuna ho trovato magistrati che sono andati oltre i chiacchiericci e le cattiverie locali ed hanno appurato la correttezza del mio operato. Grazie a tutti quelli che hanno creduto in me sin dal primo momento.”