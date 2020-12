Sorrento, prorogato al 31 gennaio 2021 il rinnovo gratuito degli abbonamenti per la sosta nelle strisce gialle

Sorrento. Il sindaco Massico Coppola, con un post sulla sua pagina Facebook, comunica “Abbiamo prorogato fino al 31 gennaio 2021 il rinnovo gratuito degli abbonamenti nelle aree di sosta delimitate dalle strisce gialle. Al contempo continuerà a tariffa agevolata la sosta sulle strisce blu. Per la sosta breve, pari ad un massimo di 30 minuti, il ticket è fissato in 0,50 euro, mentre per la sosta oraria in 1 euro per ogni ora. I veicoli al servizio di persone portatrici di handicap, muniti di contrassegno, pagheranno per l’intera giornata una tariffa di 0,50 euro. All’interno del parcheggio comunale Achille Lauro, infine, si potrà parcheggiare gratuitamente per soste inferiori ai 60 minuti. Si tratta si misure adottate per venire incontro alle esigenze dei nostri cittadini. Con il rinnovo gratuito ed automatico degli abbonamenti nelle aree di sosta su strada, e con forme di agevolazione sui ticket orari, cerchiamo così di agevolare la vita dei cittadini di Sorrento. Si tratta di un provvedimento che inoltre evita agli abbonati di recarsi presso gli uffici comunali in questo periodo evitando rischi!”.