Sorrento. Nota del sindaco Coppola sulla scomparsa del direttore del museo Correale, Merola.

“L’impegno del direttore Filippo Merola ha contribuito, in questi anni, a guidare il museo Correale di Terranova verso un rafforzamento della sua identità, in chiave di sviluppo e di crescita di Sorrento, che tanto amava, e di tutto questo territorio. La notizia della sua scomparsa ci rende sgomenti e segna una grande perdita, per tutta la comunità e per il mondo della cultura, non solo campano”. Così il sindaco di Sorrento, Massimo Coppola, commenta l’improvvisa dipartita di Filippo Merola, direttore del museo Correale di Terranova di Sorrento.