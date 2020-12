Sorrento: nasce l’elenco di esercizi commerciali disponibili all’accettazione di buoni spesa 

Sorrento. Il Comune di Sorrento ha pubblicato un bando pubblico per la costituzione di un elenco degli esercizi commerciali disponibili all’accettazione di buoni spesa per l’acquisto di beni alimentari e di prima necessità da parte di nuclei famigliari in difficoltà economiche.

I soggetti interessati – attività commerciali alimentari, farmacie e parafarmacie – potranno fornire la propria adesione attraverso la modulistica disponibile sul sito web del Comune di Sorrento, all’indirizzo www.comune.sorrento.na.it, nella sezione Bandi ed avvisi.