Sorrento. Morelli “Abbiamo deciso di depositare ricorso al TAR per far dichiarare nullità elezioni”

Sorrento ( Napoli ) . Il dotto Bruno Morelli ha fatto sapere al Talepiano che “Abbiamo deciso di depositare ricorso al TAR per far dichiarare nullità elezioni” per ricostruire un corretto

svolgimento della competizione elettorale, unico mezzo per assicurare l’eguale e libera espressione del voto, abbiamo deciso stamane di depositare il ricorso al TAR per far dichiarare la nullità delle recenti elezioni comunali.” Si ritiene che la candidatura di Marco Fiorentino, incompatibile in consiglio comunale, abbia potuto rilevare per far rendere nulle le ultime elezioni che hanno visto vincere Massimo Coppola come sindaco.