Sorrento. Lidi, il giallo concessioni: l’Ue blocca le proroghe. Tanto tuonò che piovve. La Commissione Europea invia una lettera di messa in mora per le concessioni balneari e nelle località marittime tornano gli interrogativi sulle procedure che i Comuni stanno portando avanti per prorogare le autorizzazioni fino al 2033. È chiaro che bisognerà attendere diverso tempo prima che ci possa essere una risposta ufficiale del governo a Bruxelles, che richiamando la famosa sentenza del 2016 della Corte di giustizia europea, sottolinea quanto la decisione di disporre proroghe sia in contrasto con le normative e la direttiva Bolkestein.

A Sorrento, proprio due settimane fa, la giunta di Sorrento ha approvato l’avviso pubblico con cui apre di fatto alla possibilità di estendere concessioni demaniali marittime fino al 2033. Una chance legata all’apertura del governo che, nel decreto rilancio di maggio, ha dato il proprio benestare al prolungamento delle concessioni. Sull’argomento, il segretario cittadino del Pd di Sorrento, Giovanni Persico, ha fatto notare come il Tar abbia «disapplicato alla sua cognizione la proroga di 15 anni delle concessioni demaniali marittime a scopo turistico ricreativo». Ed è qui che calza a pennello il caso Sorrento. Perché è pressoché scontato che ci sarà una corsa alla richiesta di proroga delle concessioni demaniali marittime. Ogni concessionario dovrà presentare anche una perizia giurata in cui il tecnico dovrà riportare una dichiarazione che sulle aree demaniali marittime in concessione non sono state realizzate opere o innovazioni senza le prescritte autorizzazioni/concessioni da parte degli enti preposti ai fini della tutela demaniale, della linea doganale, della tutela paesaggistica e idrogeologica delle aree interessate e ai fini edilizi/urbanistici. L’istruttoria comporterà anche un accertamento presso l’ufficio antiabusivismo del Comune di Sorrento dell’assenza di procedimenti legati alla presenza di abusi.

