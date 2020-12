Sorrento. La beffa ai bar, niente bevande e la gente le prende nei negozi di alimentari e distributori automatici. “Entrano nel bar e vogliono qualcosa da bere, sono passate le 11 e non possiamo darci nulla, vista l’ordinanza della Regione Campania, allora i clienti vanno nel negozio di alimentare di fronte e si prendono quello che vogliono, birra, vino, coca cola.. come vi sentireste voi?” . Questo è uno dei commenti sentiti da Positanonews. Ricordiamo che dopo le 11 i bar non possono somministrare neanche un caffè.. A Sorrento sono varie le situazioni, tipo il bar Rita, poi il bar Tasso ha messo un cartello chiuso dalle 11 visto che non si può somministrare neanche il caffè..”Che male abbiamo fatto? Che male fa un caffè? “, chi chiede il titolare del bar Cafiero a Piano